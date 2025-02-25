Gizli Kayıtlar Boşanma Davasında Geçersiz - Son Dakika
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Gizli Kayıtlar Boşanma Davasında Geçersiz

Gizli Kayıtlar Boşanma Davasında Geçersiz

Avukat Tekışık, gizli kameralarla elde edilen delillerin boşanma davalarında geçerli olmadığını belirtti.

25.02.2025 13:36
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Eşler, aralarındaki sadakatsizliği ortaya çıkarak boşanma süreçlerini hızlandırmak için yaptığı gizli kayıtlar genellikle hüsranla son buluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Boşanma davalarında eşlerden birinin eve gizli kamera yerleştirerek elde ettiği görüntüler hukuka aykırı delil sayılır ve mahkemede geçerli kabul edilmez" dedi.

Boşanma davalarında eşlerin birbirleri ile olan sadakatsizliklerini delillendirmek amacıyla gizli kamera ve ses kayıtlarına başvuruyor. Ancak özel hayatın gizliliğini ihlal edildiği için deliller geçersiz sayılarak kişi hakkında dava bile açılabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "'Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/7996 E. 2024/5004 K.' boşanma davaları, kişinin özel yaşamını yakından ilgilendiren davalar olduğundan, davalarda tarafların iddiaları ve ispat edilmesi gereken vakıalar genellikle özel hayatın gizli alanlarını ilgilendirmektedir. Özellikle sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedenine dayanan boşanma davalarında, gizli kamera görüntülerine, fotoğraflara, ses kayıtlarına, bir şekilde ele geçirilen mesajlara sıklıkla dayanıldığı görülmektedir" diye konuştu.

"Yargıtay gizli şekilde elde edilen delilleri hukuka aykırı bulmaktadır"

Boşanma davalarında, tarafların iddiasını ispat ederken sıklıkla kamera kayıtlarına delil olarak dayandıkları belirten Avukat Tekışık, "Ancak kimi kamera kayıtları eşlerden birinin diğerinin rızasını almadan gizli şekilde alınmaktadır ve mahkemeye sunulmaktadır. Yargıtay bu şekilde elde edilen delilleri de hukuka aykırı bulmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 189/2. Maddesinde, 'Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delilleri, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz' hükmü amirdir. İşbu kanun maddesine göre de söz konusu davalarda elde edilen hukuka aykırı deliller hükme esas alınamaz" şeklinde konuştu.

"Gizli alınan kayıtlar davada kullanılamaz"

Daha önceki davalardan örnek veren Tekışık, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 27.06.2024 tarihli 2023/7966 E. ve 2024/5004 K sayılı kararında' erkeğin ortak konuta gizli kamera yerleştirdiği ve resim, video ve ses kayıtlarını USB içinde mahkemeye delil olarak sunduğu, mahkemece hukuka aykırı delil olması nedeniyle bu delilin hükme esas alınmaması' gerektiği ifade edilmiştir. Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25.09.2024 tarihli 2023/7928 E. ve 2024/6359 K sayılı kararında' kadından habersiz olarak ortak konuta ses kaydı ve kamera tertibatı kurulması sonucu elde edilen delil hukuka aykırı delildir' demek suretiyle eşlerden birinin haberi olmadan eve kamera tertibatı kurulmasını hukuka aykırı delil saymıştır. Yargıtay yukarıda kararlarda da görüleceği üzere kamera kayıtları özelinde bunların diğer taraftan habersiz, onun izni alınmadan elde edildiği durumlarda bu kayıtların davada kullanılamayacağını istikrarlı şekilde belirtmektedir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gizli Kayıtlar Boşanma Davasında Geçersiz - Son Dakika

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