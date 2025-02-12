Araçlarıyla göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi
HATAY - Hatay'da ülkeye kaçak yollarla giren göçmenleri aracıyla kaçıran 1 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 8 Şubat tarihinde tespit edilen 2 araç, Antakya-Reyhanlı yolunda durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 4 şahıs tespit edildi. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
Son Dakika › 3.Sayfa › Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama - Son Dakika
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