Gökhan Tombak cinayeti davasının 4'üncü duruşmasında da karar çıkmadı - Son Dakika
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Gökhan Tombak cinayeti davasının 4'üncü duruşmasında da karar çıkmadı

Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 yılında evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Maktulün eşi ve babası, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

14.03.2024 18:57
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Gökhan Tombak cinayeti davasının 4'üncü duruşmasında da karar çıkmadı

Cinayete kurban giden adamın eşi: "Eşim onlarla birlikte kazıya gidiyordu. Onu ortadan kaldırdılar"

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 yılında evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak 1 Aralık 2022 günü kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfek ile öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan Hasan U. ve Emrah T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı. Bir süre ceza evinde kalan iki şüpheli yeterli delil olmadığı için tahliye edilmişti.

Olayla ilgili süren davanın dördüncü duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen maktulün eşi Asuman Tombak eşine yönelik kasten öldürme eylemine gerçekleştiren kişilerin tutuksuz yargılandığını söyleyerek; "Gözümün içine baka baka gülerek geçiyorlar önümden. Onca delile rağmen tutuksuz yargılanmalarını kabul etmiyorum. Öldürenlere ve yardım edenler belli, hepsinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Maktulün babası Kemal Tombak ise eylemi gerçekleştiren kişilerin Emrah T. ile Hasan U. olduğunu iddia ederek bu kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün oğlu Kemal Tombak'ta "Babamın katillerinin tutuklanmasını istiyorum." dedi.

İddia makamı mahkemede dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatları da beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmeyerek dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve 3 tanığın daha dinlenmesini mahkemeden talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıklardan Emrah T. ve Hasan U. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme çıkışı açıklamada bulunan Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak; "En azından bu duruşmada sesimizi duyurabildik. Adalet inşallah yerini bulacak. Eşimin katili bir an önce bulunsun başka bir şey istemiyorum. Şüphelilerin tutuklanmasını istemiştim ama olmadı. İnşallah bir daha ki mahkemede tutuklanırlar. Adalet yerini bulsun başka bir şey istemiyorum. Bu cinayet define ve kıskançlıktan dolayı işlendi. Eşim onlarla birlikte kazıya gidiyordu. Onu ortadan kaldırdılar." dedi.

Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak ise; "Mahkememiz bitti ama istediğimiz sonucu alamadık henüz. Tutuklanmalarını talep etmiştik ama tutuklanmadılar. Yine ellerini kollarını sallayarak gezecekler. Ama yine de önceki mahkemelere göre bu duruşma daha iyi geçti. Bizi dinlediler. Ama yine de üzgünüz tutuklama olmadığı için. Asuman'ın ve çocukların can güvenliği tehlikesi var. Bunlar bu saatten sonra her şeyi yaparlar. Umarım bir gelecek duruşmada tutuklama olur. Şüphelilerden hiç biri suçunu kabul etmiyor. Elinde barut izi çıkanlar özellikle. Bu barut testi bize de yapıldı, dokunmayla çıkabilir diyorlar. Asuman her yerine sarıldı ama onda çıkmadı. Böyle iş mi olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gökhan Tombak cinayeti davasının 4'üncü duruşmasında da karar çıkmadı - Son Dakika

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