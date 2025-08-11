Göksun\'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yangına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleye başladığı bildirildi.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor. - MERSİN