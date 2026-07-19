Gölbaşı'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Gölbaşı\'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
19.07.2026 18:39
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan duman nedeniyle bir kişi hastaneye sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Kemal Tabak Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında duman çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ikamette bulunan Pelin Demir dumandan etkilendi. Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Adıyaman, Gölbaşı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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