Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Kemal Tabak Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında duman çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ikamette bulunan Pelin Demir dumandan etkilendi. Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Gölbaşı'nda Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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