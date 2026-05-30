Gölbaşı\'nda Kaza: 4 Ölü, 1 Tutuklama

30.05.2026 15:58
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 sürücü tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı kazada diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çelik köyü mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. (27) idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Pazarcık istikametinden Gölbaşı yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Veysel C. (45) yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen kaza sonucu aynı aileden Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Eymen Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun hayatını kaybetmiş, sürücülerden Veysel Coşkun ile karşı aracın sürücüsü Serkan S. ile araçta bulunan 24 yaşındaki Buse K. yaralanmıştı.

Diğer aracın sürücüsü tutuklandı

Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda gözaltına alınan sürücülerden Serkan S., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Gölbaşı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

