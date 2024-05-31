Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar güvenlik tedbirleri kapsamında tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 01:57
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Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edilen bilgilere göre Gölbaşı ilçesi Seğmenler Mahallesi 914. Sokak'ta gece saat 23.00 sularında bina altında bulunan market deposunda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Emniyet ekipleri güvenlik tedbirleri kapsamında binada oturan vatandaşları tahliye etti. Binanın doğal gaz ve elektrikleri kesilerek güvenlik tedbirleri artırıldı. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda market deposunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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