Gölbaşı\'nda Motosiklet Kazası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin çukura düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Mustafa Mutluay idaresindeki 07 BHR 574 plakalı motosiklet, yolda bulunan çukura girmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN