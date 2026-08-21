Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Berat Ş. idaresindeki 02 AGY 475 plakalı motosikleti ile Rafet S. idaresindeki 46 N 3230 plaka otomobille Karaağaç Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.