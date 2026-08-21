Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Berat Ş. idaresindeki 02 AGY 475 plakalı motosikleti ile Rafet S. idaresindeki 46 N 3230 plaka otomobille Karaağaç Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü motosiklet sürücüsü Ali Berat Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Gölbaşı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı’nda Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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