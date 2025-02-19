Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gölbaşı\'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı.

19.02.2025 11:59
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 180 sokak üzerinde Latif K. idaresindeki 27 UY 812 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Latif K. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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