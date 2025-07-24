Gölbaşı\'nda Vatandaşlar Yollardaki Tozdan Şikayetçi, Eylem Yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yolları asfaltlanmadığı için toz içerisinde kaldıklarını vurgulayan vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesini göreve davet ederek eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar toz nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, karayolunu trafiğe kapattı. Toz nedeniyle sokağa bile çıkamadıklarını söyleyen vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesi'nden hiçbir şekilde hizmet göremediklerini söyledi.

Evlerinin önünden geçen araç trafiği ve sonrasında oluşan tozdan dolayı nefes alamadıklarını belirten vatandaşlar, hizmetten mahrum olduklarını ve bu yüzden de artık duruma isyan edecek hale geldiklerini belirtti.

Gölbaşı Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Kapılarımızın önü, balkonlarımız, pencere kenarlarımız hatta evlerimizin içi bile toz toprak içinde. Dışarı çıkan herkes, evine döndüğünde tozdan beyaza bürünüyor. Bu yolun bu şekilde toz toprak içinde bırakılması bölgede yaşayan insanlara çile çektirmekten başka bir şey değil. Allah aşkına bu eziyet bize neden yapılıyor? Belediyeden hizmetle alakalı hiçbir şekilde bir şey görmüyoruz. Şikayetlerimizi dile getirmemize rağmen bizleri umursayan yok. Ancak seçimden seçime gelip vaatlerde bulunup giderler ve daha sonra da bizi tanıyan olmaz" diye konuştu. - ADIYAMAN