Gölbaşı\'nda Yaya Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeyrek Figenergül'e, Mustafa O. idaresindeki 33 AJT 496 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletin çarptığı Zeyrek Figenergül yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN