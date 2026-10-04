Kocaeli'de anne ve kızına sokakta toplu saldırı! Güvenlik kamerası an be an kaydetti - Son Dakika
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Kocaeli'de anne ve kızına sokakta toplu saldırı! Güvenlik kamerası an be an kaydetti

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Kocaeli\'de anne ve kızına sokakta toplu saldırı! Güvenlik kamerası an be an kaydetti
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Gölcük'te 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Adnan Menderes İş Merkezi'nin önünde kalabalık bir grup, bir kadını ve kızını darbetti. Olayın, çocukları geçmişte okulda kavga eden iki annenin caddede karşılaşıp tartışmasıyla başladığı iddia edildi. Kameraya yansıyan anlarda kadının yere düştüğü, çocukların ise "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın ile kızı, cadde ortasında kalabalık bir grup tarafından darbedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN OKUL KAVGASI SOKAĞA TAŞTI

Olay, Gölcük merkez 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan Adnan Menderes İş Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte çocukları okulda kavga eden iki anne cadde üzerinde karşılaştı.

Annelerden birinin, "Senin çocuğun benim çocuğumu neden dövdü?" diye sorması üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık grup, kadın ile kızına saldırdı.

ANNEMİ BIRAKIN ÇIĞLIKLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yere düştüğü ve çevresindeki kişiler tarafından darbedildiği, kızının da saldırıya uğradığı görüldü. Kameraya yansıyan görüntülerde kız ile küçük bir çocuğun anneleri darbedildiği sırada "Annemi bırakın" diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: İHA
Adnan Menderes19 Mayıs3. SayfaKocaeliGüncelGölcükKavgaSon Dakika

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