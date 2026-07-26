Golden Leo Gemisi Odessa'da Battı - Son Dakika
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Golden Leo Gemisi Odessa'da Battı

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Rusya'nın saldırısına uğrayan Gine-Bissau bayraklı 'Golden Leo', bir hafta sonra battı.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, Rusya'nın 19 Temmuz'da Odessa açıklarında seyir füzeleriyle vurduğu Gine-Bissau bayraklı "Golden Leo" adlı yük gemisinin saldırıdan bir hafta sonra battığını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, 19 Temmuz'da Odessa kenti açıklarında Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında hedef alınan "Golden Leo" adlı Gine-Bissau bayraklı yük gemisine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yetkililer, saldırıya uğrayan geminin olaydan bir hafta sonra battığını açıkladı.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, geminin Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'ndan mısır yüküyle ayrıldığını ve Rus güçlerinin saldırısı sonucu ağır hasar aldığını hatırlattı. İdare, saldırının uluslararası denizcilik hukukunun ihlali olduğunu ve mürettebatın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Saldırıda gemide bulunan 9 kişi hayatını kaybetmiş, gece boyunca sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 8 kişi tahliye edilmişti. Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, saldırının yaşandığı gün kurtarma ekiplerinin Rusya'nın ikinci bir saldırı gerçekleştirebileceği ihtimali nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ancak yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Golden Leo'nun üç seyir füzesiyle vurulduğunu açıklamıştı. Gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Rusya, Gine, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Golden Leo Gemisi Odessa'da Battı - Son Dakika

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