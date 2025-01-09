Gölhisar\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kontrolündeki otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.40 sıralarında Gölhisar Yusufça beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözde K.'nin (32) kullandığı 48 GE 472 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gözde K. ile yolcular Hüseyin A. (42), Mustafa K. (26) ve Mehmet E. (26) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yapılan kontrollerde sürücü Gözde K.'nin 0,86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURDUR