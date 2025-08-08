Gömeç\'te Arazi Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

Gömeç ilçesinde öğleden sonra başlayan arazi yangını kontrol altına alındı. Çıkış sebebi belli olmayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Otların tutuştuğu ve rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan yangın yoğun çaba sonucu kontrol altına alındı. - BALIKESİR