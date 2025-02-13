Gönen'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

3.Sayfa

Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu! Adım adım ölüme böyle gitti

Emeklilere ikramiye için beklediği tarih belli oldu

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Gönen'de alkollü sürücü kazaya sebep oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Sürücüye 60 bin 41 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tırnova Mahallesi, Tayfunspor civarında 1.58 promil alkollü olduğu tespit edilen B.E.A. isimli sürücü, tali yoldan ana yola kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çıkınca ana yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu çarptığı aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından B.E.A.'ya toplam 60 bin 41 TL idari para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.