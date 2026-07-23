Gönen\'de geniş alanda çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen arazi yangını, itfaiye, orman işletme ve BASKİ ekiplerinin ortak çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ilk ekipler, geniş bir arazinin yandığını tespit ederek müdahaleye başladı ve takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiyeden 2 araç ve 5 personel daha yönlendirildi. Çalışmalara destek vermek amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresine (BASKİ) ait 1 su tankeri de olay yerine intikal etti.

Bölgedeki ekiplerin yürüttüğü ortak müdahale sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Çalışmalarını tamamlayan ekipler daha sonra istasyonlarına dönüş yaptı. - BALIKESİR