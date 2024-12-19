Gördes Çayı'na Uçan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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Gördes Çayı'na Uçan Araçta 3 Yaralı

Gördes Çayı\'na Uçan Araçta 3 Yaralı

Salihli'de kontrolden çıkan otomobil Gördes Çayı'na düştü, 3 kişi yaralandı. Durumları stabil.

19.12.2024 16:09
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Gördes Çayına uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölümden döndü.

Kaza, Salihli-Gördes yolu Gördes Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Gördes istikametine giden Rasim T. (42) yönetimindeki 09 AEL 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gördes Çayına uçtu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan İlhan Ö. (44), Erdal A.(48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gördes Çayı'na Uçan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

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