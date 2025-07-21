Gördes\'te Orman Yangınları İçin Bilgilendirme

Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakam Sercan Sakarya başkanlığındaki heyet mahalleleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangınlarına karşı vatandaşların bilinçli olmaları amacıyla Kaymakam Sercan Sakarya ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman işletme Müdürlüğü ve gönüllü ekipler mahalleleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde mahalle muhtarları ve yangınla mücadele amacıyla oluşturulan gönüllü yangın ekipleriyle görüşen Kaymakam Sakarya, ekipmanları yerinde inceleyerek, yangına müdahalede dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Aşırı sıcaklara dikkat çeken Kaymakam Sakarya, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Gördes Kaymakamlığı, yangınla mücadelede hem kurumlar hem de gönüllülerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - MANİSA