Gördes'te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Gördes'te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

25.05.2026 09:55
Manisa'nın Gördes ilçesinde takla atan otomobilde sürücü hafif yaralanırken, eşi kurtuldu.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Salihli-Gördes kara yolu Bayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ertaş (49) idaresindeki 20 B 6820 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak arazide takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Veysel Ertaş hafif yaralanırken, eşi Hülya Ertaş (44) kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yaklaşan bayram öncesi özellikle kırsal ve virajlı yollarda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

