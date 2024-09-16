Görevde Kalp Krizi Geçiren Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Görev esnasında kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru, Kocaali ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Olgun Sandalcı dün mesaide olduğu esnada fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sandalcı, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Olgun Sandalcı, Kocaali Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.