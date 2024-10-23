Görevi başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

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Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel, dün akşam pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdiği anlaşılan öğretmene ilk müdahale belletmen odasında yapılmış, ardından kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 32 yaşında olan öğretmenimiz iki yıllık evliydi. Cenazesi Giresun merkezde Sel Değirmeni Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek" denildi. - GİRESUN