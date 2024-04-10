Tokat\'ın Niksar ilçesinde kaybolan görme engelli vatandaş sağ olarak bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan görme engelli vatandaş Güvenli Yaylası mevkiinde sağ olarak bulundu.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Güvenli Köyünde yaşayan 56 yaşındaki görme engelli A.A. önceki gün evine gelmedi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri vatandaşların da katılımı ile arama çalışması başlattı. A.A., arazi aramasında Güvenli Yaylası mevkiinde sağ olarak bulundu. - TOKAT
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk ederek hareketli lastik botu durdurdu ve içerisindeki göçmenleri yakaladı.
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