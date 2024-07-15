Göynük'te çıkan örtü yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

3.Sayfa

Erdoğan\'ın FETÖ\'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel kareler

Milyonların dört gözle beklediği rakam bu akşam Erdoğan\'ın önüne gidiyor

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hızlı müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesinin Değirmenözü Köyü'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebepten ötürü örtü yangını çıktı. Kuru zeminde hızla yayılan yangın, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personel ve arazöz sevk edildi. Olay yerine kısa süre ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisinde ilerleyen örtü yangınını söndürdü. Ekiplerin bölgeye soğutma çalışması devam ediyor. Kısa sürede söndürülen yangın, muhtemel bir facianın önünde geçti.