Gözaltındaki MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheliye 80 sayfa soru yöneltildi - Son Dakika
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Gözaltındaki MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheliye 80 sayfa soru yöneltildi

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Resmi belgede sahtecilik ve mobbing soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilere 80 sayfa soru yöneltilirken, Gündoğdu'nun ifadesi bugün saat 16.00'dan itibaren alınmaya başlanacak.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "mobbing" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi bugün saat 16.00'dan itibaren alınmaya başlanacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Futbol hakemlerinin klasman, görevlendirme, puanlama, atama ve kural sınavı süreçlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmanın kilit isimlerinin emniyetteki işlemleri sürerken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi en son alınacak. Gündoğdu'nun ifadesinin saat 16.00'dan itibaren alınmaya başlanacağı öğrenildi.

Salı gününden bu yana Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan şüphelilere toplam 80 sayfa soru hazırlandığı ve tüm zanlılara tek tek bunların yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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