Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Tuzla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açarak M.K. ve Ö.K.'yi bacaklarından yaraladı. Mermilerden bazıları ise yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.