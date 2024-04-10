Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı
BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Edremit karayolunda Edremit istikametine seyreden 10 ALA 558 plakalı araç sürücüsü S.G., gözünü güneş alınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarken, kazada sürücü ile N.G ve M.Y.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ağır yaralı N.G. Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı ve polislerin fedakarlıklarını takdir etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Tuzla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açarak M.K. ve Ö.K.'yi bacaklarından yaraladı. Mermilerden bazıları ise yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.
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