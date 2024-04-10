Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

10.04.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir- Edremit karayolunda Edremit istikametine seyreden 10 ALA 558 plakalı araç sürücüsü S.G., gözünü güneş alınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarken, kazada sürücü ile N.G ve M.Y.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ağır yaralı N.G. Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İvrindi, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı
    21:42 Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Ankara'da yağma olayına karışan şahıs tutuklandı
    21:41 Ankara'da yağma olayına karışan şahıs tutuklandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

  • Ankara'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı
    21:41 Ankara'da Şarküteri Dükkanına Yağma Girişimi: 2,5 Milyon Lira Değerinde Çek Çalındı

    Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.

  • Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü 11 yaralı
    21:38 Siverek'te bayramın ilk gününde bilanço ağır oldu: 1 ölü 11 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

  • Ankara'da Şarküteri Dükkanı Tehdit Edilerek Teslim Alınmaya Çalışıldı
    21:37 Ankara'da Şarküteri Dükkanı Tehdit Edilerek Teslim Alınmaya Çalışıldı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.

  • Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi polislerle bayramlaştı
    20:59 Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi polislerle bayramlaştı

    Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı ve polislerin fedakarlıklarını takdir etti.

  • Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
    20:59 Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Tuzla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açarak M.K. ve Ö.K.'yi bacaklarından yaraladı. Mermilerden bazıları ise yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
19:55 İsmail Haniye’nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı İsmail Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
17:33 Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da rekor kıracağız
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
20:29 Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 22:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gözünü güneş alınca yoldan çıkarak kaza yaptı: Hurdaya dönen araçtan sürücü böyle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement