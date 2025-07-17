Grand Kartal Otel yangınında sanıklar tahliye talep etti - Son Dakika
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Grand Kartal Otel yangınında sanıklar tahliye talep etti

Grand Kartal Otel yangınında sanıklar tahliye talep etti
17.07.2025 11:27  Güncelleme: 11:32
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Bolu’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde sanıklar, tahliyelerini talep etti. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde sanıklar, tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ise "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum" dedi. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını belirterek, sonrasında tahliyeye ilişkin beyan vermek istediğini dile getirdi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması 10'uncu gününde devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Grand Kartal Otel yangınına ilişkin duruşmanın 9. gününde savcı, tutuksuz yargılanan 5 sanık için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamını talep etti. Savcılık tarafından ayrıca LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'in ağır kusurlu olduğu ifade edilerek, sanıkların tutuklu yargılanması talep edildi.

"Bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı"

Yangın faciasında 3 evladını, 4 torununu ve gelinini kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Emir Aras'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, il özel idare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. Emir Aras'ın kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi.

Sanıklar tahliyelerini talep etti

Müşteki avukatının talebinin ardından mahkeme başkanı sanıklara tahliyeye ilişkin taleplerini sordu. Sanıklar önceki savunmalarını yenileyerek, tahliyesini talep etti.

"Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum"

Tahliyeye ilişkin talebi sorulan Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum. Çok üzgünüm" dedi. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını belirterek, sonrasında tahliyeye ilişkin beyan vermek istediğini dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Grand Kartal Otel yangınında sanıklar tahliye talep etti - Son Dakika

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