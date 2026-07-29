Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
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Gülistan Doku soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8’i adliyeye getirildi.

Gülistan Doku soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye getirildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca bu sabah 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran deliller elde edildiği belirtilmişti. Bu kapsamda Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Operasyonda 21 adreste arama gerçekleştirilirken, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 8'i jandarma ve polisteki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
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