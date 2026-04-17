Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
17.04.2026 23:30
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak iki şüpheli adliyeye sevk edildi, soruşturma sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kapsamında 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan son şüpheliler Mustafa Türkay Sonel ve Ş.E. de adliyeye sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
