Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklu Polis Sayısı 9\'a Çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis sayısı 9 oldu. Dosyada tutuklu sayısı da 20'ye yükseldi. 5 polisin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün şüpheli polislerden 4'ü bugünde 5 kişi tutuklandı. 5 polis görevlisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkan 19 şüpheliden; dün 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Bu günde Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemlerde; 5 polis hakkında tutuklama ve 1 kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.

Öte yandan, 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri halen sürüyor.