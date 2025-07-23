Gülşen Arslan Konukcu, Seydikemer Başsavcısı Oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararnameyle Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gülşen Arslan Konukcu, yeni görevine başladı.

Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla açılan Seydikemer Adliyesi'ne atanan Gülşen Arslan Konukcu, 2018 yılında meslek hayatına Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak başladı. 2021 yılından itibaren Fethiye Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve 2024 yılı Nisan ayında 1. sınıfa ayrılan Gülşen Arslan Konukcu, son olarak Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Gülşen Arslan Konukcu, görevine resmen başladı.

Konukcu'nun evli ve 2 erkek çocuk annesi olduğu öğrenildi. - MUĞLA