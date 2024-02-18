Gümüşhane'de 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası yanarak küle döndü - Son Dakika
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Gümüşhane'de 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası yanarak küle döndü

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Şephane köyünde sabah saatlerinde alevlere teslim olan 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası kullanılamaz hale geldi.

18.02.2024 18:25  Güncelleme: 18:35
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Gümüşhane'de 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası yanarak küle döndü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Şephane köyünde sabah saatlerinde alevlere teslim olan 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Gümüşhane'nin merkeze bağlı Şephane köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde içerisinde 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binasından dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla köy konağında meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı köy konağı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından küle dönen köy konağı içerisinde yapılan incelemelerde, yangının konak içerisinde bulunan soba nedeniyle çıktığı tespit edildi.

(UA-RE-ÖS-Y)

Gümüşhane\'de 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası yanarak küle döndü
Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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