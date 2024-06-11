Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Gümüşhane'de yapılan bir operasyonda, narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta seyahat eden yabancı uyruklu bir şahsın bağırsaklarında 5 parça paketlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.06.2024 14:00
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Gümüşhane'de narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bağırsaklarında 5 parça paketlenmiş halde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde seyahat eden B.D. isimli yabancı uyruklu şahıstan şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gümüşhane Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan kontrollerde mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edilen şahsın taşıdığı yabancı cisimler yapılan operasyonla çıkartıldı.

B.D. isimli şahsın bağırsaklarında 5 adet paketlenmiş halde toplamda 140,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu şahıs "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Narkotik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Bağırsaklarında Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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