Gümüşhane\'de Bahçede Yakılan Ateş Yangına Neden Oldu

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde bahçede yakılan ateş nedeniyle çıkan yangında sera ve eklentiler zarar gördü.

Yangın öğle saatlerinde Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Aktaş'a ait müstakil evin bahçesinde dut kaynatmak için yakılan ateş kontrolden çıkarak yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler önce bahçedeki serayı ardından eklentileri sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki yapılara sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bahçede ve eklentilerde maddi hasar meydana geldi. - GÜMÜŞHANE