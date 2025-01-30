Gümüşhane\'de Bebek Cesedi İhbarı Kedi Çıktı

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Gümüşhane'de bir mezarlık içerisinde bulunan beyaz torba içerisinde bebek cesedi ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede torba içerisinden kedi çıktı.

Gümüşhane'de bu sabah saatlerinde Yeni Mahalle Emirler Mezarlığı'nda görevliler tarafından beyaz bir torba bulundu. Mezarlığın girişinde bulunan beyaz torbanın içerisinde bebek olabileceğini düşünen görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyaz torbanın bulunduğu alana emniyet şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada torbanın içerisinde kedi olduğu tespit edildi.

Öte yandan, torba içerisinde cansız bedeni bulunan kedinin yanına gelen başka bir kedinin ise bir süre başında beklediği gözlendi. - GÜMÜŞHANE