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Gümüşhane'de çıkan yangında 20 hektarlık alan küle döndü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan yangında 6'sı ormanlık alan olmak üzere toplam 20 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında Seydibaba Köyünün Kale mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle de kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel ve araç sevk edilirken kısa sürede yayılan yangın ormanlık alana da sıçradı.

Orman İşletme, Şiran ve Yeşilbük Belediyelerinin İtfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando ekipleri, AFAD ve vatandaşların müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmayla kontrol altına alındı.

Çok sayıda araç ve makineyle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangın sonucu 6 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam 20 hektarlık alan küle döndü.