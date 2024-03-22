Gümüşhane'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabancayı ekmeğin içine gizleyen şahsı yakaladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabancayı ekmeğin içine gizleyen şahsı yakaladı

Gümüşhane\'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabancayı ekmeğin içine gizleyen şahsı yakaladı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri, şehir dışına gönderilmek üzere ekmeğin içine gizlenmiş ruhsatsız tabancayı buldu. Şahıs gözaltına alındı.

22.03.2024 21:56  Güncelleme: 21:57
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri ekmeğin içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak için şehir dışına göndermek isteyen şahsı yakalayarak, ruhsatsız tabancaya el koydu.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın, şehir dışına otobüsle ruhsatsız tabanca göndereceği bilgisine ulaştı.

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede bulunan otobüs terminalinde bekleyen M.Ç.'ye ait çuvalı inceledi. İçerisinde bölgeye özgü ekmeğin bulunduğu çuvalı inceleyen ekipleri bir ekmeğin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabancayı buldu. Ekmeği ortadan kestiği ve içerisini oyarak el yapımı 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayı içerisine yerleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabancayı ekmeğin içine gizleyen şahsı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de jandarma ekipleri ruhsatsız tabancayı ekmeğin içine gizleyen şahsı yakaladı - Son Dakika
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