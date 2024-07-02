Gümüşhane\'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Haziran ayının güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün katıldı. Toplantıda Gümüşhane'nin haziran ayı güvenlik istatistiklerini paylaşan Vali Tanrısever, yayla şenlikleri ve düğünlerde ateşli silahlarla havaya ateş edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

7 başlık altında paylaşılan istatistiklerde ilk olarak terörle mücadeleye yönelik bilgilere yer verildi. Gümüşhane'de haziran ayı içerisinde terörle mücadeleye yönelik 21, yılın ilk 6 ayında ise toplamda 100 operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonların Haziran ayında yüzde 31, 2024 yılının ilk 6 aylık sürecinde de yüzde 39 arttığı belirtildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 19 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Vali Tanrısever, bu operasyonlarda 6 organizatörün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, yakalanan 19 düzensiz göçmenin de Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildiğini söyledi.

Yakalanan bonzai ve metamfetamin miktarında artış yaşandı

Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden sürdüğü Gümüşhane'de, operasyon sayıları bir önceki aya göre yüzde 33 artarken, gerçekleştirilen 75 operasyonda 19 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 18 operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alındı. Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonların 2 katına çıkarıldığı Gümüşhane'de gerçekleştirilen 61 operasyonda çeşitli miktarda tabanca, av tüfeği, kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 93'ü, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 76'sı aydınlatıldı.

Yaz mevsiminde yaylalarda, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile festival ve şenlikler düzenlenmesiyle birlikte yaşanacak nüfus hareketliliği ile ilgili de vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Tanrısever, Gümüşhane genelinde gerçekleştirilecek düğün, uğurlama ve yayla şenliklerinin öncesinde ve sonrasında ateşli silahlar ile havaya ateş açılmaması yönünde "Eğlencenize kurşun sıkmayın" sloganıyla uyarılarda bulundu. Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen Huzur, Güven, Mercek ve Çember gibi operasyonlarda ise 179 şahsın yakalandığı bildirildi.

KADES uygulamasını kullanan vatandaş sayısı 7 bin 679'a yükselirken, altı aylık dönem içerisinde kadına yönelik şiddet vakalarında yüzde 9'luk artış yaşanırken hayatını kaybeden vatandaşın bulunmadığı belirtildi. Ülke çapında gerçekleştirilen SİBERGÖZ ve diğer operasyonlar sonucunda terör örgütleri ile siber alanda mücadele sürerken, operasyonlar kapsamında bin 432 hesap kapatılarak 29 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bilişim suçlarına yönelik 3, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen 6 operasyonda da 10 şahıs gözaltına alındı.

Trafik kazaları ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik alınan önlemlerin artarak devam ettiğini söyleyen Vali Tanrısever, bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre bölgede meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılında yüzde 7 arttığını ifade etti. 2024 yılı kurban bayramı döneminde alınan önlemler sonucunda da geçmiş yıllardaki dokuz günlük bayram tatillerine göre trafik kazalarının yüzde 21 azaldığı belirtilirken, kazaların sürücü kaynaklı meydana geldiği ifade edildi. - GÜMÜŞHANE