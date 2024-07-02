Gümüşhane'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gümüşhane'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

Gümüşhane\'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Haziran ayının güvenlik istatistiklerini paylaştı. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, suç aydınlatma oranı, yayla şenlikleri ve trafik kazaları gibi konuların ele alındığı toplantıda, yapılan operasyonların arttığı ve önlemlerin devam ettiği belirtildi.

02.07.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Haziran ayının güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün katıldı. Toplantıda Gümüşhane'nin haziran ayı güvenlik istatistiklerini paylaşan Vali Tanrısever, yayla şenlikleri ve düğünlerde ateşli silahlarla havaya ateş edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

7 başlık altında paylaşılan istatistiklerde ilk olarak terörle mücadeleye yönelik bilgilere yer verildi. Gümüşhane'de haziran ayı içerisinde terörle mücadeleye yönelik 21, yılın ilk 6 ayında ise toplamda 100 operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonların Haziran ayında yüzde 31, 2024 yılının ilk 6 aylık sürecinde de yüzde 39 arttığı belirtildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 19 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Vali Tanrısever, bu operasyonlarda 6 organizatörün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, yakalanan 19 düzensiz göçmenin de Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildiğini söyledi.

Yakalanan bonzai ve metamfetamin miktarında artış yaşandı

Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden sürdüğü Gümüşhane'de, operasyon sayıları bir önceki aya göre yüzde 33 artarken, gerçekleştirilen 75 operasyonda 19 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 18 operasyon neticesinde 13 şahıs gözaltına alındı. Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonların 2 katına çıkarıldığı Gümüşhane'de gerçekleştirilen 61 operasyonda çeşitli miktarda tabanca, av tüfeği, kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 93'ü, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 76'sı aydınlatıldı.

Yaz mevsiminde yaylalarda, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile festival ve şenlikler düzenlenmesiyle birlikte yaşanacak nüfus hareketliliği ile ilgili de vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Tanrısever, Gümüşhane genelinde gerçekleştirilecek düğün, uğurlama ve yayla şenliklerinin öncesinde ve sonrasında ateşli silahlar ile havaya ateş açılmaması yönünde "Eğlencenize kurşun sıkmayın" sloganıyla uyarılarda bulundu. Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen Huzur, Güven, Mercek ve Çember gibi operasyonlarda ise 179 şahsın yakalandığı bildirildi.

KADES uygulamasını kullanan vatandaş sayısı 7 bin 679'a yükselirken, altı aylık dönem içerisinde kadına yönelik şiddet vakalarında yüzde 9'luk artış yaşanırken hayatını kaybeden vatandaşın bulunmadığı belirtildi. Ülke çapında gerçekleştirilen SİBERGÖZ ve diğer operasyonlar sonucunda terör örgütleri ile siber alanda mücadele sürerken, operasyonlar kapsamında bin 432 hesap kapatılarak 29 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bilişim suçlarına yönelik 3, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen 6 operasyonda da 10 şahıs gözaltına alındı.

Trafik kazaları ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik alınan önlemlerin artarak devam ettiğini söyleyen Vali Tanrısever, bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre bölgede meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının 2024 yılında yüzde 7 arttığını ifade etti. 2024 yılı kurban bayramı döneminde alınan önlemler sonucunda da geçmiş yıllardaki dokuz günlük bayram tatillerine göre trafik kazalarının yüzde 21 azaldığı belirtilirken, kazaların sürücü kaynaklı meydana geldiği ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Alper Tanrısever, Operasyon, Gümüşhane, trafik, Göçmen, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Haziran Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement