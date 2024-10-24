Gümüşhane\'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Cevdet Ergüz, evinde ölü bulundu. Ergüz'ün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu vefat ettiği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, yaz tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte ilçeye bağlı Örenkale Mahallesindeki evlerine gelen Ergüz, soğuk hava nedeniyle ertesi gün İstanbul'a döneceği için soba kurmayınca ısınmak için evin içine dışarda yaktığı ateşin közlerini koydu.

Hem eşi hem de kendisinden cevap alamayan yakınları eve geldiklerinde Ergüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olayda Ergüz'ün eşinin de gaz nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ergüz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken ilk incelemede karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

3 çocuk babası Ergüz, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE