Gümüşhane'de otomobil öğrenciye çarptı, itfaiye öğrenciyi kurtardı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de otomobil öğrenciye çarptı, itfaiye öğrenciyi kurtardı, 4 kişi yaralandı

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Gümüşhane\'de otomobil öğrenciye çarptı, itfaiye öğrenciyi kurtardı, 4 kişi yaralandı
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Gümüşhane'de refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı; kazada 4 kişi yaralandı. Demir parmaklıklar arasında sıkışan öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; sürücü ve yolcular da tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de meydana gelen kazada refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayburt istikametine giden Enes Furkan Y. yönetimindeki 54 SG 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz öğrenci yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıklar arasında sıkışan Sümeyye B.'yi kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü Enes Furkan Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Berkay T. ve Muhammet R. de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, emniyet ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin oldukça hızlı olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA
Acil DurumGümüşhane3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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