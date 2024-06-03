Gümüşhane\'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Üçkol köyünde park halindeki otomobil alev alev yandı. Can kaybı yaşanmayan olayda otomobil metal hurdasına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Üçkol köyündeki Maden Suyu mevkiine gelerek 34 EY 3432 plakalı aracını park edip maden suyu alan Ergin Taşdelen, kısa süre sonra aracının birdenbire alev aldığını fark etti.

Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan araçtan yükselen alevlerin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Servisine bilgi verildi. Alana gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri her yeri yanarak metal yığınına dönüşerek kullanılamaz hale gelen araçta soğutma çalışması yaptı. - GÜMÜŞHANE