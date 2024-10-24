Gümüşhane\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kürtün ilçesi Kadırga Yaylası'nda İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde Z.D. ve B.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 2 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplamda 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şiran ilçesinde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araç içerisinde ve sürücü M.K. üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Son olarak Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.A. isimli şahsın Kürtün ilçesinden Giresun'un Doğankent ilçesine ruhsatsız tabanca götüreceği bilgisine ulaşılmasının ardından Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri yol kontrolü esnasında İ.A. isimli şahsa ait aracı durdurdu. Bomba arama köpeği Maske ile araç içerisinde ve şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE