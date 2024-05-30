Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Gümüşhane'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Gözaltına alınan 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2024 20:01
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Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, haklarında HTŞ/FEC/ENC Silahlı terör örgütüyle çalışma yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından il merkezinde 6 ayrı adrese eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda M.Ş., A.G., F.K., E.T., A.E., V.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro ve 300 Dolar ile birlikte 11 çeyrek altın ve 1 adet gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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