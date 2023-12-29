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Gümüşhane'de Üniversite Öğrencisine Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Üniversite Öğrencisine Otomobil Çarptı

Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane\'de Üniversite Öğrencisine Otomobil Çarptı
29.12.2023 - 12:11,
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Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Kazada yaralanan öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde Gümüşhane'den Bayburt istikametine hareket halindeki Selim Tutar (34) idaresindeki 29 AN 216 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Sakallı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Sakallı 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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