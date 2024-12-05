Gümüşhane\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trabzon'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu madde getiren şahsı yakalarken, şahsın üzerinde, aracında ve evinde çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde S.D isimli şahsın aracıyla Trabzon'dan Gümüşhane'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisini aldı.

KOM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu arama köpeği 'Delil'in de katılımıyla İkisu köyü mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan şüpheli şahsın aracında uyuşturucu arama köpeği Delil'in tepki vermesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alındı.

Karara istinaden şahsın üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramada 9 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hapı, 2 adet öğütücü aparatı, 1 paket sigara sarma kağıdı, 2 adet kullanma aparatı ele geçirdi.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında adli tahkikata başlanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Karaer Mahallesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde bir araç içerisinde yaptığı aramada Y.E.B. isimli şahsın üzerinden 0.16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GÜMÜŞHANE