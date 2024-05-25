Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 4 yaralı

Gümüşhane\'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 4 yaralı

Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

25.05.2024 22:49
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Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Gümüşhane istikametine ilerleyen Ersin E. (24) yönetimindeki 29 AZ 206 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy köyü mevkiinde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak bariyeri aşıp yol kenarındaki şeve devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada ters dönen araçta bulunan sürücü ile Mehmet B. (24), Şevval B. (23) ve Özlem Y. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Kelkit karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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