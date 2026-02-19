Gümüşhane'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gümüşhane merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.A., K.M., M.A., M.K. ve B.D. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 391 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
