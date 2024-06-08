Gümüşhane'de yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadın

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailenin çadırına yıldırım düştü. Olayda çadırda bulunan 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu köyünün Tepir Yaylası Çimen mevkiinde eşiyle birlikte hayvancılık yapan Tülay Genç'in (40) içinde bulunduğu çadıra, yoğun yağışın gerçekleştiği bugün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Erzincanlı oldukları ve yaz mevsiminde Tepir Yaylası'nda hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen bir çocuk annesi Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledikten sonra Genç'in cansız bedeni Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE