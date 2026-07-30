Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde tarlada çalıştığı sırada ot biçme makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ot biçme makinesine sıkışarak ağır yaralanan çiftçi hayatını kaybetti.
Olay, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde meydana geldi.
OT BİÇERKEN BİR ANDA MAKİNEYE SIKIŞTI
Edinilen bilgiye göre, İlhan Aydın Kartal (74), tarlada çalışma yaptığı sırada ot biçme makinesine sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5 ÇOCUK BABASIZ KALDI
Evli ve 5 çocuk babası olan İlhan Aydın Kartal'ın cenazesi, otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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